مصر | خيانة واختطاف.. سيدة تتفق مع مسجل خطر لابتزاز زوجها بالقاهرة

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من عامل مقيم بدائرة القسم بغياب زوجته ربة منزل مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين، عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص باختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على اتصال دائم بأحد الأشخاص عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا باختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.