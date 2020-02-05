مصر | التحقيق في مقتل صاحب سوبر ماركت على يد نجل عمه بالجيزة

وتبين أن المتهمين استقلوا "توك توك" بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، وأحدهما تولى قيادة المركبة والآخر قام بتأمينه، وفور وصلوهم لمحل عمل المجني عليه، أطلق نجل العم أعيرة نارية صوب الشاب، وفرا هاربا.

وأوضح مصدر بالنيابة، في وقت سابق، أن الشاب ترك عمله منذ ٥ أعوام؛ ليفتتح مشروعه الخاص وهو "سوبر ماركت"، وكان الجميع يشتروا منه مستلزماتهم، مضيفًا أنه غير مختلق للمشاكل مع أحد ويحب الجميع حتى عائلته.

وأضاف، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الشاب يعول أسرة كاملة ومتزوج منذ ٧ أعوام ولديه "ولد وبنت" في عقدهما الأول من العمر، موضحًا أن واقعة مقتله حدثت عقب صلاة العشاء.

وأفاد شاهد إلى "الخليج 365"، بأن الضحية أصيب بطلقتين إحداهما في الكتف والأخرى في الساق، وعلى الفور قمنا بنقله لأحد المستشفيات، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة الأعيرة النارية، قائلا: "محمد شهيد لقمة عيشه والغدر".

وصرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة الشاب، وطلبت الاستماع إلى شهود العيان بالمنطقة، فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها كما أمرت في وقت سابق بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشاب.