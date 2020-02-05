شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اليوم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، عقب الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات بالكنترول، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 76%.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن تقديره لدور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة، وشكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة على مجهوداتهم.

وقال عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه تقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول 73 ألف و75 طالب وطالبة بجميع الإدارات التعليمية، وقد حضر الإمتحانات منهم 72 ألف و828 طالب وطالبة، لافتا إلى أن عدد الناجحين على مستوى المحافظة من الحاصلين على مجموع 50 % فأعلى من مجموع الدرجات الكلية بلغ 55 ألف و514 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 76%، وجاء قطاع الجنوب في المركز الأول على مستوى قطاع الإدارات التعليمية الثلاثة بالمحافظة في أعداد الطلاب الناجحين بنسبة نجاح بلغت 81%، ثم قطاع وسط المحافظة بنسبة نجاح بلغت 78%، ثم قطاع الشمال في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 69%.