شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يكرم 18 مترجم لغة إشارة في ختام فعالياته بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فعاليته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بتكريم عدداً من مترجمي لغة الإشارة المشاركين بالمعرض من خلال المجلس .

وقام اللواء هاني أحمد نبيه الأمين العام المساعد للمجلس خلال ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بتكريم نحو 18 مترجم لغة إشارة، وهم رامي يسري عدلي، ومحمود فتحي، ورحاب محمد عطية، وبيشوي عماد، وهبة انور احمد، وسعاد محمد الجوهري، ومصطفى حسن محمد، بالإضافة إلى هدير أشرف محمد، ويارا يحيى عبدالمنعم، وفاتن محمود كمال، والدكتور محمد أنيس، وهاجر كمال عبداللطيف، ومروة ناصر عبدالحميد، وشيماء محمد أحمد، والدكتور سعيد سامي، وحماده محمد حسن، وآلاء محمد يونس، ونوران جمال ناصر .

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وبلغ عدد الورش التي نظمها المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال هذا العام نحو 9 ورش، وانقسمت لـ8 ورش للأطفال، وكانت الورشة الأولى للأطفال تحت عنوان «حلمك بالمستقبل» والثانية جاءت بعنوان «الألعاب المعرفية» واستمرت الورشتين على مدار 3 أيام متفرقة، فيما كانت الورشة الثالثة للأطفال بعنوان «كتابة القصة القصيرة»، والرابعة «تزيين الشنط» فيما استمرت الورشة الثالثة والرابعة ليوم واحد، بالإضافة إلى 4 ورش إبداعية للأطفال، ونظم المجلس الورش السابقة بهدف تنمية وعي الأطفال المشاركين، فيما خصص المجلس الورشة التاسعة للشباب لتعلم لغة الإشارة وذلك لإدار أهمية هذه اللغة في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومعرفة كيفية التواصل مع هذه الفئة من خلال لغة الإشارة .

ونظم المجلس عرض مسرحي لفريق «حماية» الذي تأسس عام 2012 على يد الدكتورة إيمان عزت أستاذ التربية بجامعة القاهرة، وشهد العرض حضور مكثف لرواد المعرض، بهف توعيه الأطفال بكيفية حماية أنفسهم وأجسامهم ضد أي أفعال بها إنتهاك جسدي أو تنمر .

وشارك المجلس خلال أيام المعرض في ورشتين، الأولى كانت تختص بتجربة عملية لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة لكتاب «ديزي الناطق الرقمي» التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية المصرية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولية اليابانية «جايكا»، والثانية بعنوان «فنون تشكيلية» التي قدمتها الفنانة اليابانية «ساتولي» ليوم واحد للشباب والمدربين الذين يعملون في مجال التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الفعالة، بهدف تنمية قدرات الشباب والمدربين الإبداعية في العمل مع الأطفال ذوي الاعاقة في مجال فن طي الورق، وكرر المجلس هذه الورشة مع عدد من الأطفال في يوم آخر .

ويذكر أن المجلس شارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، وضم جناحه منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بهدف توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج .