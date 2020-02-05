شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 4 أيام.. ارتفاع حصيلة استرداد الأراضي بالقاهرة لـ92 ألف م2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن أجهزة محافظة القاهرة نجحت خلال 4 أيام فقط في تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة، ليصل اجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 92 ألف م2 منها 61 ألف م2 في اليوم الأول للموجة 15.

وقال «عبدالعال» إن أغلب الإزالات عبارة عن أراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الإنشاء في مجرى السيل، مشددا على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على ارض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد الاحتياجات لاقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.