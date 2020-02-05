شكرا لقرائتكم خبر عن بدلة تدريب و10 جنيهات بدل انتقال.. «القوى العاملة»: دورة لصيانة «المحمول والدش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة، لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير عمل لائق للشباب.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن برامج التدريب المهني التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز على البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولى بالرعاية.

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في هذا الإطار أعلن السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الراغبين في التدريب المهني المجاني على مهنة صيانة «المحمول والدش» للذكور والإناث، لمدة 3 شهور تبدأ من أول مارس حتى 31 مايو 2020.

وأوضح «السنجابي» أنه على من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق في طلبه صور من المؤهل الدراسي، البطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وكعب العمل، و(٢) صورة شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.

وقال: إن العدد محدود والحجز بأسبقية التقديم، يشترط في المتقدم للتدريب التفرغ التام في أثناء فترة التدريب، وسوف يحصل المتدرب على بدل انتقال يصرف للمتدرب ١٠ جنيهات عن كل يوم حضور، وبدلة تدريب تصرف مجانا، وادوات كتابيه، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسوف يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.