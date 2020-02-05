شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مع سفير سنغافورة الاستفادة من خبراتهم لاستغلال مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأربعاء، دومينيك جوه سفير سنغافورة لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية خاصة في مجال النفايات الصلبة وخطط المدن وتحسين السلامة العامة وكفاءة الطاقة ومعالجة المجارى المائية والأنهار، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة السنغافورية.

في بداية اللقاء قدم اللواء محمود شعراوى التهنئة للسفير على تعيينه سفيراً لبلاده لدى مصر في شهر سبتمبر الماضى، وقدم الوزير خالص شكره لاستضافة الجانب السنغافورى وفد من الوزارة في مؤتمر التخطيط العمرانى والتنمية الحضارية والذى عقد نهاية العام الماضى في سنغافورة، وكذا على توجيه السفارة الدعوة للوزارة للمشاركة في ورشة عمل «إستدامة الموارد المائية المتكاملة وإدارة مياه العواصف» والتى ستعقد في شهر مارس المقبل.

وأكد الوزير على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سنغافورة في شهر أغسطس 2015 والزيارة التي قام بها رئيس سنغافورة للقاهرة في شهر أكتوبر 2016.

وقال شعراوى إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا بصورة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، لافتأ إلى أن مصر ترى أن سنغافورة تعد نموذجاً متميزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي إليها مختلف الدول النامية، مشددا على حرص مصر للإستفادة من خبرة سنغافورة في المجالات التي تتميز بها خاصة في إدارة الموانئ وتحلية المياه والإستغلال الأمثل لمياه الأمطار والمخلفات الصلبة والتحول الرقمى وتطوير المدن وإدارة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التعليم والتدريب المهنى.

وأضاف شعراوى أن دولة سنغافورة تعتبر من الدول الشابة في العالم ولكنها حققت إنجازات في مجالات كثيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والجهاز الإدارى بالدولة والإهتمام بتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية في إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الشقيقة بما يحقق الإستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض دول العالم خاصة دولة سنغافورة.

وخلال اللقاء عرض الوزير لجهود الحكومة فيما يخص تطوير المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها خاصة ما يخص خدمات التراخيص.

كما استعرض دور الوزارة التنسيقى بين الوزارات المركزية والمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على حل أي مشاكل تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في المحافظات بما يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد شعراوى حرص الوزارة على التعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمراكز التدريبية السنغافورية العاملة في مجال الإدارة المحلية.

من جانبه أشار سفير سنغافورة إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات السنغافورية في القاهرة يبلغ حوالى 500 مليون دولار حالياً، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار، وتتركز منتجات الصادرات والواردات بصفة رئيسية في المنتجات الاستهلاكية والزراعية.

وأكد السفير دومينيك أن مصر كانت من أوائل الدول التي أعترفت باستقلال سنغافورة، وتعتبر القاهرة من أقدم الأصدقاء لبلاده في المنطقة.

تم بحث تبادل الزيارات وتنظيم جولات دراسية لمتخصصين في المجالات التي تهم وزارة التنمية المحلية، وبحث إمكانية دعوة خبراء من سنغافورة في مجالات إزالة ملوثات المجارى المائية والبحيرات والنفايات الصلبة والاستفادة من الشركات السنغافورية الرائدة في مجال المخلفات الصلبة.

وقدم السفير السنغافورى الدعوة إلى اللواء محمود شعراوى لحضور قمة مدن العالم التي ستقعد في سنغافورة خلال شهر يوليو المقبل والتى ستبحث موضوعات تطوير المدن والتنمية المستدامة وإدارة المدن بحضور عدد من الوزراء من مختلف دول العالم وشركات القطاع الخاص وممثلين عن بنوك التنمية.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير التنمية المحلية درع الوزارة إلى سفير سنغافورة، بينما أهدى الأخير كتاب رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو «( قصة سنغافورة.. من العالم الثالث إلى الأول ) للوزير.