شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يتلقى دعوة لزيارة الجزائر لإجراء ترتيبات حول عقد القمة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.

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وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، إنه استقبل في هذا الإطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم، إلى الأمين العام والتي عرض فيها كذلك لأهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حالياً.

وأضاف زكي أنه من المنتظر أن تتم زيارة الأمين العام إلى الجزائر في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر ستكون الأولى بعد انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.