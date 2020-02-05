شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفاجئ مكتب توثيق مدينة نصر بزيارة تفقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأربعاء، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور بالحى السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين، في إطار المتابعة لملف الشهر العقاري.

والتقي الوزير ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقييمهم لأداء موظفي المكتب، فيما أشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب وانتقد البعض الآخر عدم كفاءة شبكة النظام الآلي والتي يؤدي تعطلها أحيانًا إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه.

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كما تبادل الوزير الحديث مع موظفي المكتب حول دورة العمل وسرعة إنجازه، وقد استرعى انتباهه ربط بداية تنفيذ طلبات المواطنين بالمكتب بالانتهاء من توزيع الأرقام على الحضور، ثم يبدأ بعدها الموظفون في عملهم وفقًا للعدد الذي تم تحديده، وهو الأمر الذي تصدي له الوزير بالتوجيه نحو البدء الفوري في تنفيذ طلبات المواطنين دون انتظار استكمال إصدار الأرقام، فضلًا عن توجيه موظفى المكتب إلى عدم انتظار عودة النظام الآلي عند تعطله عن العمل، ومباشرة الإجراءات يدويًا، ثم إدراجها على النظام عند عودته للعمل، حرصًا على سرعة الإنجاز للمعاملات.

وفور عودة «مروان» إلى مقر الوزارة، اجتمع بمساعده للشهر العقاري، ورئيس المصلحة، وتكليفهما بإعداد التعليمات التنفيذية لتلافي ما تم رصده من سلبيات أثناء الزيارة.

وفى سياق متصل، تم تحديد أحد مكاتب التوثيق بالقاهرة، لبدء التشغيل التجريبي لنظام المتابعة الداخلية بكاميرات المراقبة، للوقوف على انتظام العمل بالمكاتب، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة المقبلة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.