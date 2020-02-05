شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «إيدك في ايدينا» للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر 19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من 16 فبراير إلى 19 فبراير، للتطعيم من سن يوم إلى سن خمس سنوات بالبحر الأحمر، بهدف استمرارية الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال.
جدير بالذكر أنه للعام الحادي عشر على التوالي لم تظهر بجمهوريه مصر العربيه أي حالات شلل أطفال، ولذلك تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة .
وسوف تغطي الحملة جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبا جيدا حيث تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما يوجد فرق متحركة سوف تغطي كل أماكن المحافظة.
يذكر أن هذه الأمصال مستوردة وطبقاً للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق حملة «إيدك في ايدينا» للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر 19 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.