شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «إيدك في ايدينا» للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر 19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من 16 فبراير إلى 19 فبراير، للتطعيم من سن يوم إلى سن خمس سنوات بالبحر الأحمر، بهدف استمرارية الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال.

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جدير بالذكر أنه للعام الحادي عشر على التوالي لم تظهر بجمهوريه مصر العربيه أي حالات شلل أطفال، ولذلك تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة .

وسوف تغطي الحملة جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبا جيدا حيث تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، كما يوجد فرق متحركة سوف تغطي كل أماكن المحافظة.

يذكر أن هذه الأمصال مستوردة وطبقاً للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية.