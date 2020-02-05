شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تحصد المركز الثاني بين 27 جامعة مصرية بكرنفال الجامعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن حصول عرض جامعة المنيا بكرنفال الجامعات الذي نظمته جامعة الفيوم خلال افتتاح أسبوع فتيات الجامعات الخامس على المركز الثاني من بين 27 جامعة حكومية مصرية، والذي جاء يعبر عن طابع المحافظة الفلكلوري والبيئة الخاصة بها، وتقدمت رأس نفرتيتي شعار المحافظة، وجابت الطالبات به شوارع مدينة الفيوم مرتدين الزي الفرعوني أعلانًا عن بدء فعاليات الاسبوع.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها جامعة الفيوم، وكرمت بها الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى بالكرنفال الطلابي للجامعات، حيث قام الدكتور أحمد جابر شديد بتسليم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية كأس المركز الثاني، مشيداً بالتمثيل المشرف للطالبات وأدائهن المتميز خلال عروض الكرنفال.

شارك في الكرنفال طالبات نشاط الرياضي، وأشرف عليهم وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، ورندا على نجيب مسؤول الاتصال للأسبوع.

جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني بين 27 جامعة مصرية بكرنفال الجامعات

جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني بين 27 جامعة مصرية بكرنفال الجامعات

جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني بين 27 جامعة مصرية بكرنفال الجامعات

جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني بين 27 جامعة مصرية بكرنفال الجامعات