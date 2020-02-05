شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوجه بعودة «شباشب» صادرتها «المرافق» من «مُسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء الثلاثاء، زيارة ليلية مفاجئة بميدان الدهار بحي جنوب الغردقة، حيث تفقد مناطق البازارات، وخلف الأتوبيس «الملاحة»، وويمبي، مترجلاً دون موكب وهو ما تعهد به المحافظ منذ توليه منصبه، بأنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات غريبة ومختلفة.

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تجول محافظ البحر الأحمر وسط الباعة الجائلين واستمع إليهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، وعدم إشغال الطريق، بعضهم استجاب والبعض رفض، معتبراً أن الشارع ملك له، وعندما كشف المحافظ عن هويته باتصاله برئيس مدينة الغردقة ورئيس حي جنوب، ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المرور بالبحر الأحمر، غادر بعض الباعة المكان، والبعض الآخر رحبوا بالمحافظ وكشفوا له عن مطالبهم، حيث واصل المحافظ جولته حتى منتصف الليل.

استجاب محافظ البحر الأحمر خلال جولته لطلب مسن بإعادة البضائع التي صادرتها شرطة المرافق منه لافتراشه الرصيف وإشغاله الطريق، وهي عبارة عن «شباشب»، وعندما علم المحافظ بأن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، وجه بإعادة البضائع إليه، وفي لفتة إنسانية أخرى من اللواء عمرو حنفى، استجاب لطلب سيدة مسنة بتوفير فرصة عمل لنجلها الذي لم يحصل على مؤهل جامعي.

بدوره، كلف محافظ البحر الأحمر، المسؤولين التنفيذيين والقيادات الشرطية بمجرد وصولهم ميدان الدهار، برفع الإشغالات، وفحص تراخيص المحال التجارية، ووجه بفتح موقف الدهار القديم المغلق وتحويله إلى جراج عام للمواطنين بشكل مجاني بدون أي رسوم، للتيسير على المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في منطقة شارع الكنيسة وميدان الدهار، مؤكداً أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية، ولا تهاون مع المخالفين والمقصرين من المسؤولين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن المخالفات، إضافة إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بتكثيف زياراتهم الميدانية، ومتابعة خطط العمل على أرض الواقع.