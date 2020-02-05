شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يستقبل أعضاء «العليا للأخوة الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف «وثيقة الأخوة الإنسانية» بمقر إقامته بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للوثيقة التي وقعها الدكتور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير من العام الماضي.

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في بداية اللقاء، رحب ولي عهد أبوظبي بأعضاء اللجنة، معربا عن تقديره لما يقومون به جهد، ومؤكدا أهمية توحيد الجهود والتعاون المشترك مع كل داعمي التسامح والسلام لتحقيق أهداف «وثيقة الأخوة الإنسانية» ونشر قيم التسامح والتعايش وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.

وجدد «بن زايد» خلال اللقاء تأكيده حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل على تحقيق أهداف الوثيقة في بناء الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك الذي يشكل منطلقا أساسا وقاعدة لترسيخ ركائز السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.

من جانبه، تقدم أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على دعمه الدائم والمستمر لعمل اللجنة، وحرصه على متابعة الجهود التي تبذلها اللجنة لتحقيق أهداف الوثيقة وتحويلها إلى واقع ملموس.