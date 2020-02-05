برئاسة المستشار خالد قراعة.. إعادة هيكلة الدائرة الرابعة "إرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإنشاء الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار خالد هاشم محمد قراعة.

وتضمن هيئة الدائرة الرابعة - المُعاد تشكيلها- المستشار عصام على أبو العلا عضو يمين، والمستشار خالد أحمد سلامة عضو يسار.

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وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، في 11 نوفمبر الماضي، قرارًا بإعادة هيكلة الدائرة الرابعة "إرهاب"، التي كان يرأسها المستشار حسن فريد.

وتضمن القرار رقم 446 لسنة 2019، أن للمستشار حسن فريد إبداء الرغبة للعمل نوعيًا ومكانيًا في إحدى دوائر المحكمة.

وتجدر الإشارة أن رئيس استئناف القاهرة، أصدر خلال الشهر ذاته، قرارا بإلغاء 4 دوائر إرهاب، والإبقاء على 5 دوائر آخرين.