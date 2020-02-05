الداخلية: القبض على تشكيل عصابي لبيع الهيروين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بمحافظة أسيوط، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الأربعين دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وهم (عامل- مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في 4 قضايا ) وبحوزته ( 44 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 44 جرام - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول).

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كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين "سلاح أبيض، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، تبديد") وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالي).

وضبط (جزار - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في عدد 7 قضايا ما بين "سلاح ناري، مخدرات، مشاجرة ، تبديد") وبحوزته (عدد 16 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 16 جرام - سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول)، حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة (سائق - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.