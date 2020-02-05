أقامت مع صديقها وادعت اختطافها.. الأمن يكشف لغز اختفاء سيدة ونجلها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة، في كشف لغز اختفاء ربة منزل ونجلها، وتبين أنها أقامت ونجلها لدى صديقها، وادعت اختطافها لوجود خلافات بينها وزوجها.

كان الرائد أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من (عامل -مقيم بدائرة القسم) بغياب زوجته (ربة منزل -مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين) عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق تلقى اتصال هاتفي من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك تلقى اتصال هاتفي آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص باختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على اتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل-مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "مخدرات").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوجة والعاطل، وبمواجهتهما أقرا باختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.