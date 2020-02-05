بأسلوب "كسر الزجاج".. سقوط عصابة سرقة السيارات في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات، وقاموا بارتكاب 4 حوادث سرقة بمنطقة الشروق.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية اشتبهت في إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" حال توقفها بجانب الطريق يستقلها شخصان، بفحص قائدها تبين سابقة إتهام الأول في 3 قضايا آخرهم "تزوير، جرائم مصرفية" ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئي "نصب، تبديد" بإجمالي حبس 12 سنة .

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وعُثر بداخل السيارة على (اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة "مستأجرة"- رخصة قيادة باسم الأول "مزورة" - مجموعة من العدد والأدوات- سلاح أبيض "كتر").

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط سيارتان من متحصلات نشاطهما بمكان إخفائهما، وأقرا بتصرفهما في أخرى بالبيع لعميلهما المقيم بمحافظة الإسماعيلية (جارى تكثيف الجهود لضبطه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.