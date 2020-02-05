بـ12طربة حشيش.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بمحافظة سوهاج، وبحوزته 12طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، أفادت بقيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج - سبق اتهامه في عدد 3قضايا "سلاح بدون ترخيص، ضرب") بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول - دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة النارية في عملية التنقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.