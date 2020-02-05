سقوط لص الدراجات النارية في قبضة رجال الأمن بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في سرقة الدراجات النارية بمنطقة الأزبكية.

تمكن المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكیة، والرواد محمد عبد الظاهر، وأحمد ياسر، وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه ف قضية "سرقة") بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وضبط بحوزته على (33 مفتاح دراجة نارية "مصطنع").

وبتطویر مناقشته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، اعترف بارتكاب 3 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الجراجات بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليها وإتهموه بالسرقة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.