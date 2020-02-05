الـ 1000 مزورة بـ 120.. ضبط مٌزيف العملات بحوزته مليون جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزييف العملات المحلية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وبحوزته قرابة مليون جنيه عملات محلية مقلدة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (عاطل -مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام -مطلوب التنفيذ عليه في 16 قضية) بتقليد عملات محلية، وتزوير مُحررات رسمية؛ متخذاً من شقة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوي على صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" - توكيلات خاصة منسوب صدورها لأحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة - وكشوف إفراج جمركي لمركبات "توك توك" منسوب صدورها لمصلحة الجمارك "جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية" - طباعة ألوان - مبلغ 450 ألف جنيه فئات مالية مختلفة "مُقلدة" - مبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن "5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع"، 5 بكرات فضي اللون "شريط علامة مائية " – 50 شريط رابط رزم مالية منسوب لأحد البنوك – 25 رزمة أوراق ملونة معدة للطباعة).

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بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيه عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه في مقابل مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.