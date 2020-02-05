محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شخصين، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، والسبائك الذهبية المقلدة، وبقصد الإتجار. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهم (260 قرص مخدر- 564 قطعة صفراء اللون "تشبه السبائك الذهبية"- مبلغ مالي – هاتف محمول). بمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وأقر أحدهما باستخدامه للقطع الصفراء المضبوطة بقصد النصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 564 سبيكة ذهبية مقلدة في عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.