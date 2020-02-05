قبل الأخيرة.. بدء إعداد مقترحات زيادات شرائح استهلاك الكهرباء- خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأ مسئولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضحع مقترحات وسيناريوهات الزيادة الجديدة المرتقبة على أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، والتى من المرتقب أن تكون الزيادة قبل الأخيرة والمقرر إعلانها في مؤتمر صحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مايو المقبل، وفقا لخطة الحكومة المصرية رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021/2022.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مرفق الكهرباء يضع أسعار شرائح الكهرباء سنويا ، ويعرضها على وزارة الكهرباء، وبدورها تدرسها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لعرضها ومناقشتها قبيل الإعلان عنها رسميا، مشددا على أن أسعار شرائح الكهرباء دستورية ولا يمكن بأي حال تغيير نظام المحاسبة من مكان أو منطقة لأخرى لأن الأسعار تطبق على الجميع.

ونوه حمزه في تصريحاته لمصراوي، إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، مؤكدا أنه بعد تطبيق الأسعار الجديدة للعام الحالي انخفض العجز في قطاع الكهرباء من 33 مليار و500 مليون جنيه إلى 16 مليار و500 مليون جنيه.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2020/2019، للمنازل والتي تم تطبيقها بدءا من يوليو من العام الماضي وتحصيل الفواتير من أغسطس الماضي أيضا، وهي كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 3 قرشا بدلا من 22 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشا بدلا 30 قرشا)

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشا بدلا من 36 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرش بدلا من 70 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرشا بدلا من 90 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشا بدلا من 135 قرشًا)

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).

والجدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.