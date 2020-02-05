وزير التنمية المحلية يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة السنغافورية .

وفى بداية اللقاء قدم اللواء محمود شعراوي التهنئة للسفير على تعيينه سفيراً لبلاده لدى مصر فى شهر سبتمبر الماضي، وقدم الوزير خالص شكره لاستضافة الجانب السنغافوري، وفد من الوزارة فى مؤتمر التخطيط العمراني والتنمية الحضارية والذي عقد نهاية العام الماضى في سنغافورة، وكذا على توجيه السفارة الدعوة للوزارة للمشاركة فى ورشة عمل "استدامة الموارد المائية المتكاملة وإدارة مياه العواصف" والتى ستعقد فى شهر مارس القادم .

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية خاصة في مجال النفايات الصلبة وخطط المدن وتحسين السلامة العامة وكفاءة الطاقة ومعالجة المجارى المائية والأنهار.

وأكد وزير التنمية المحلية على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين البلدين خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015 والزيارة التي قام بها رئيس سنغافورة للقاهرة في شهر أكتوبر 2016.