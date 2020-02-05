بعد استعادة 6 آلاف متر.. محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نجاح الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أرض املاك دولة بمساحة 6000 م2 تقريباَ بمحور ترعة الطوارئ (الفريق العرابي) بحي السلام أول ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب"، وتمكنت الحملة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضي وقواتالتأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض، والتي تمثلت في أسوار وغرف طوبية ومنشآت تحت الإنشاء كانت تستغل كورش، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلن المحافظ مجدداَ أنه لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة واستردادها كاملاَ بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييزواستعادة هيبة الدولة في ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضي أملاك الدولة حفاظاَ على المال العام.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة يومياَ دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والأجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضي المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 "حق الشعب"، والتي تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية علي أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وطالب المحافظ بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل في مشروعات خدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.​