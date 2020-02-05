لتنظيف نهر النيل.. 9 معلومات عن مبادرة حظر استخدام "الأكياس البلاستيكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس الثلاثاء مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام في جزيرة الزمالك"، التي يقودها فريق المبادرة الشبابية "VeryNile" والتي تهدف للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، وذلك فى إطار مبادرة "أتحضر للأخضر"، لنشر الوعي البيئي.

ويرصد الخليج 365 9 معلومات عن مبادرة حظر الأكياس البلاستيكية.

- تهدف المبادرة إلى الحفاظ على نهر النيل، نظرًا لخطورة البلاستيك على الكائنات الحية في الأنهار والبحار والمحيطات.

- تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، والتحول إلى استخدام الأكياس صديقة البيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية.

- استخدام الأكياس القماش في التسوق والاستغناء عن ماصات العصائر.

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- يمكن للفرد تعبئة مشروباته في الكوب الحراري الخاص به بدلاً من الأكواب البلاستيكية للمقاهي والمطاعم.

- بدأت وزارة البيئة في خطوات جادة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام في مدينة الغردقة وجزيرة الزمالك.

- تعتبر أول مبادرة لتنظيف نهر النيل من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة، بما في ذلك تنظيم حملات نظافة لضفاف نهر النيل يشارك فيها متطوعيين من المواطنين.

- في غضون عام واحد جمعت المبادرة حوالي 35 طنًا من المخلفات البلاستيكية من نهر النيل بمشاركة 3700 متطوع.

- توعية الفنادق بضرورة تدوير الزيت المستعمل وتحويله إلى بيوديزل (وقود حيوى) وتغيير الإضاءة إلي لمبات ليد.

- المبادرة ضمن استراتيجيتها وتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، والسعي لمساعدة المجتمعات بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة والمتسببة في التغيرات المناخية.