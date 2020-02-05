أخبار مصر | لعشاق السفر.. رحلات إلى أشهر 5 مناطق سياحية بأسعار خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق السفر.. رحلات إلى أشهر 5 مناطق سياحية بأسعار خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران، عن طرح أسعار خاصة إلى عدد من النقاط التي تصل إليها من خلال رحلات المشاركة بالرمز، مثل موريشيوس والماتي بكازاخستان وتبليسي بجورجيا وساو باولو بالبرازيل وسيشل، والتي تُعد من أعلى المناطق ذات الجذب السياحي حول العالم.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى هذه الوجهات عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة أقرب وكيل سياحي.