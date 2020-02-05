أخبار مصر | غدا.. "محلية البرلمان" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2018/2019

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وفي اجتماعها الثاني تناقش: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة لنفس العام، الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي أيضا 2018/2019.

