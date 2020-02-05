أخبار مصر | غدا.. "محلية البرلمان" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2018/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "محلية البرلمان" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2018/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، 3 اجتماعات لها غدًا الخميس.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وفي اجتماعها الثاني تناقش: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة لنفس العام، الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي أيضا 2018/2019.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وفي اجتماعها الثاني تناقش: الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة لنفس العام، الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن العام المالي أيضا 2018/2019.