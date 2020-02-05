أخبار مصر | بحضور وزير الأوقاف.. لجنة الشئون العربية تناقش تجديد الخطاب الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزير الأوقاف.. لجنة الشئون العربية تناقش تجديد الخطاب الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع لجنة الشئون العربية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمناقشة أثر اللغة العربية في تجديد الخطاب الديني والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف في ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الاثنين المقبل، بمجلس النواب.

وتناقش الثلاثاء المقبل طلبي إحاطة مُقدمين لوزيري الخارجية والكهرباء من العضوين، النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إمكانية الاستفادة من ثروات البحر الأحمر، انطلاقا من أهميته الاستراتيجية والاقتصادية لأمن الأمة العربية.

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كما تناقش اللجنة طلب النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من مبادرة البنك الدولى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية، بشأن استعدادهم لتمويل المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة.

ويختتم اجتماع اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المُقدمين من النائب مهدي العمدة، لوزراء الخارجية والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة، بشأن عدم تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات الرياضية المُوقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والتآخي بين الشباب العربي وبعضه، وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المُختلفة، ما يؤثر على الأنشطة الرياضية المُشتركة التي تكون علاقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها.

كما تناقش اللجنة طلب النائبة غادة عجمى، بشأن بيزنس تجارة الإقامات وتسببه في عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج.