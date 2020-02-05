أخبار مصر | أبطال القوات المسلحة يحصدون ٢٧ ميدالية في بطولة أفريقيا للدراجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبطال القوات المسلحة يحصدون ٢٧ ميدالية في بطولة أفريقيا للدراجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعبو المؤسسات الرياضية العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، في الحصول على 27 ميدالية متنوعة "10 ذهبية، 9 فضية، 8 برونزية".

جاء ذلك خلال مشاركتهم فى البطولة الإفريقية للمضمار للدراجات التى أقيمت بالقاهرة مؤخرًا بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة من 10 دول هي مصر، السودان، الجزائر، المغرب، جنوب إفريقيا، نيجيريا، بروندى، سيشل، بوركينافاسو، كوت ديفوار.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صحفي، أن لاعبي المؤسسة الرياضية العسكرية بالسويس نجحوا في اقتناص العدد الأكبر من الميداليات، فقد حصلت ابتسام زايد على 4 ذهبيات في الاسكراتش والمطاردة الفردية وسباق النقاط، والامنيوم، وفضية السرعة الفرقية.

ونجح أحمد عبدالرحمن السنفاوى في الحصول على ذهبيتي الكيلو والكيرين وفضيتي الاسبرنت والمطاردة الفرقية، وبرونزية السرعة الفرقية.

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وحصل أحمد خالد على ذهبية الاسكراتش، وفضيتي المطاردة الفرقية والماديسون، وبرونزيتي السرعة الفرقية والمطاردة الفردية. وحصلت آية أشرف على فضية الماديسون، في الوقت نفسه حصل حسين نصر على فضية المطاردة الفرقية، وبرونزية الكيلو.

وحصل محمد قاسم على فضيتي المطاردة الفرقية والماديسون، وبرونزية السرعة الفرقية بينما حصل يوسف أحمد زكى على ذهبية المطاردة الفرقية، وبرونزية المطاردة الفردية رجال.

وفاز سيد عصام بذهبية المطاردة الفرقية، وحصل محمد فراج على برونزية السرعة الفرقية وحصل أحمد موسى على برونزية السرعة الفرقية ونجح محمد فرج عايش لاعب المؤسسة الرياضية بالمنيا الحصول على ذهبية المطاردة الفرقية.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة التنسيق الدائم بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة والإتحاد المصري للدراجات ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.