أخبار مصر | برلماني: انتشار الشهادات المزورة تهدد مصداقية الجامعات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: انتشار الشهادات المزورة تهدد مصداقية الجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية في الخارج وعدم اعتمادها، نظرًا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها.

وأشار النائب، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية ضبطت أكثر من 77 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل.

وأوضح، أن الظاهرة تزداد في الانتشار يومًا بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير، وكذلك مع بعد انتشار إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بتوفير شهادات مزورة لتحقيق انتشار أوسع.

ولفت "بركات"، إلى أنه أصبحت هناك شهادات بعلامات مائية يصعب تزويرها، وبالفعل بدأت جامعة القاهرة وعين شمس بتطبيق تلك الشهادات، مؤكدًا ضرورة الاعتماد في الجامعات على أحدث البرامج والتصميمات العالمية في شتى أنواع التكنولوجيا المخصصة لطباعة المستندات والوثائق، مثل التخرج وغيرها من الأوراق المهمة التي تستخدمها الجامعات المصرية للطلاب وغيرهم، ووضع علامة مائية على الشهادات الجامعية، إصدار شهادات من عينة المواد المصنع منها الأوراق النقدية.