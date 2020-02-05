أخبار مصر | انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءً من اليوم، حتى الأحد المقبل، مشيرا إلى وجود تقلبات جوية أيضًا مثل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا.

وقال شاهين، في تصريحات تلفزيونية، إن درجات الحرارة سوف تبدأ في الانخفاض الملحوظ بدءً من الجمعة مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وغائمًا أحيانًا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطارًا أقصى الغرب، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأكد الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.