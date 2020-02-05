أخبار مصر | برنامج توعية للسيدات حول مبادرة "اتحضر للأخضر" بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج توعية للسيدات حول مبادرة "اتحضر للأخضر" بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ جهاز شئون البيئة، برنامج توعية في الوحدة الصحية بقرية ميت رهينة بالبدرشين للسيدات، حول نشر الوعي البيئي في مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود لتحفيز جميع الفئات والمؤسسات على المشاركة في العمل البيئي، والتأكيد على مبدأ المسئولية المشتركة تجاه القضايا والمشكلات البيئية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن برنامج التعريف يهدف إلى تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، بالاضافة لأهمية مشاركة المواطن في تبني سلوكيات صديقة للبيئة.



كما ناقش البرنامج دور المرأة في ترشيد الاستهلاك، وأهمية التشجير في الحفاظ على المظهر الحضاري للبيئة.

