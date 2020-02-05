أخبار مصر | بعد توجيه السيسي.. ننشر الشروط المطلوبة لتشغيل المصانع المتوقفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توجيه السيسي.. ننشر الشروط المطلوبة لتشغيل المصانع المتوقفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الكيانات الاقتصادية وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطهم، وذلك بالاتفاق مع البنوك؛ لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها.

وانطلاقا من هذا التوجيه، ترصد بوابة "الخليج 365" أهم الشروط والمعايير الواجب توافرها ليتم تمويل المصانع المتعثرة وهي كالآتي:

1.أن تكون الشركة المتعثرة كثيفة العمالة وأن يكون لها منتج مقبول بالسوق لضمان استمرار تشغيلها.

2.أن تكون الشركة المتقدمة للحصول على التمويل في مرحلة ما قبل الإفلاس.

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3.أن تكون الشركة ذات سمعة حسنة ولديها رؤية مستقبلية.

4.أن يكون على الأقل نصف مستلزمات إنتاج الشركة من السوق المحلي.

ويتم التمويل من خلال شركة مصر لرأس المال المخاطر، عن طريق تمويل الشركة المتعثرة، وهذا يتم مع الشركات التي ارتفعت مديونياتها على رأسمالها بشكل كبير، وتحتاج إلى زيادة رأس المال، أو تقديم قرض متوسط الأجل، إذا كانت نسبة مديونيات الشركة إلى رأس المال تسمح لها بالاقتراض، بفائدة مماثلة لمعدل الفائدة بالسوق التجاري.

كما يتم التمويل من خلال مساعدة المصنع المتعثر على الحصول على القروض البنكية المتاحة بمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة مخفضة، أو تقديم تمويل يسمى رأسمال عامل، وذلك في حالة أن تكون الشركة تحتاج فقط إلى سيولة نقدية للتشغيل أو فتح اعتماد استيرادي أو شراء مواد خام.