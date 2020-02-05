أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية مهتمة بحل مشاكل المستثمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية مهتمة بحل مشاكل المستثمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة السنغافورية.

وتضمن الاجتماع، وفقا لبيان صحفي، مناقشة سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية خاصة في مجال النفايات الصلبة وخطط المدن وتحسين السلامة العامة وكفاءة الطاقة ومعالجة المجارى المائية والأنهار.

وأكد شعراوي على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين البلدين خاصة بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015 والزيارة التى قام بها رئيس سنغافورة للقاهرة في شهر أكتوبر 2016.

وقال وزير التنمية المحلية إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا بصورة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مصر ترى أن سنغافورة تعد نموذجًا متميزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي إليها مختلف الدول النامية.

وشدد على حرص مصر للاستفادة من خبرة سنغافورة في المجالات التى تتميز بها خاصة فى إدارة الموانئ وتحلية المياه والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والمخلفات الصلبة والتحول الرقمى وتطوير المدن وإدارة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التعليم والتدريب المهنى.

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وأضاف شعراوى أن دولة سنغافورة تعتبر من الدول الشابة فى العالم ولكنها حققت إنجازات فى مجالات كثيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعي لرفع كفاءة العاملين بالمحليات والجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الشقيقة بما يحقق الاستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها بعض دول العالم خاصة دولة سنغافورة.

وعرض اللواء محمود شعراوي، جهود الحكومة فيما يخص تطوير المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها خاصة ما يخص خدمات التراخيص.

واستعرض شعراوى لدور الوزارة التنسيقى بين الوزارات المركزية والمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أشار إلى اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على حل أي مشاكل تواجه المستثمرين المحليين والأجانب فى المحافظات بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن جانبه أشار سفير سنغافورة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات السنغافورية فى القاهرة يبلغ حوالى 500 مليون دولار حاليًا، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار، وتتركز منتجات الصادرات والواردات بصفة رئيسية فى المنتجات الاستهلاكية والزراعية.