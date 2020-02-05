أخبار مصر | معاشات ومؤسسات.. "التضامن" تقدم الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاشات ومؤسسات.. "التضامن" تقدم الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسودة قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على إنشاء صندوق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بالقانون والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وترصد الخليج 365 في السطور التالية، أبرز الخدمات المقدمة، كالتالى:

1.مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي:

هي مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر وكذا توفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

وهناك عدة شروط للقبول كالتالي:

سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة.

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو غير المستقرة.

انتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.

أن يكون محولًا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

والمستندات المطلوبة، هي:

صورة شهادة الميلاد

عدد 4 صورة شخصية

صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

طلب التحاق.

بحث اجتماعي.

اختبار ذكاء.

تقرير طبي

2.الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة:

هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين:

أن يكون المستحق مصرى الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.

ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة:

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بطاقة الرقم القومي.

بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

المعاش المستحق عن النفس

المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت، ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

ويجوز للمستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود، علي أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.

3. وحدات تأهيل ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة:

وهي حدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم؛ لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات.

وهناك عدة شروط للقبول، كالتالي:

أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية غير المستقرة أو الأمراض العقلية.

انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة.

المستندات المطلوبة:

طلب التحاق.

صورة شهادة الميلاد.

استمارة مقابلة أولى.

عدد 3 صور شخصية للطفل.

بحث اجتماعي.

تقرير طبي.

تقرير نفسي.

استمارة السلوك الشخصي والعادات.