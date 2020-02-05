أخبار مصر | اليوم.. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل نتيجة الصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤتمرًا صحفيًا للدكتور طارق شوقي، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي، ونظام التقييم الجديد وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها، بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أعلن عن غلق الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء.

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وقال شوقي، إن هذا القرار جاء لنتمكن من توفير نموذجًا للنتائج أكثر فائدةً للطلاب، وتلبيةً لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها، وكذلك متوسط أداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

‎وأضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كذلك كان واضحا لنا أن هناك إلتباسًا كبيرًا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك قررت تصميم شكلًا مختلفًا يسهل فهمه، وطلبت من زملائي إعداده على الفور وسوف ننشره غدًا".

واختتم الوزير تدوينته قائلا: "هذا العمل يشمل حوالي ٥١٧٠٠٠ كارت للنتيجة، ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط".