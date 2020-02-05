أخبار مصر | بمناسبة بدء مهام عملها.. رئيس جمهورية النمسا يستقبل غادة والي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة بدء مهام عملها.. رئيس جمهورية النمسا يستقبل غادة والي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد الكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بقصر هوفبورج، الذي كان مقر الإمبراطورة، حيث رحب بها بمناسبة بدء عملها في فيينا، معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولى الرفيع.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الحكومة النمساوية باعتبارها الدولة المستضيفة للمقر، وبين الأمم المتحدة في الإحتفال بمرور ذكري 65 عاما على انضمام النمسا للأمم المتحدة، و75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة.

وتقدمت غادة والي بالشكر لرئيس جمهورية النمسا على إستضافة النمسا للمنظمة، مؤكدة على أهمية الدبلوماسية متعدد الأطراف.

من جانبه كما أكد رئيس جمهورية النمسا على حرصه لرفع وعي المجتمع النمساوي بدور الأمم المتحدة، خاصة الشباب، واتفقا على وضع خطه توعية وأعلام تتواكب مع الاحتفال الدولي بذكرى 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، كما نظم رئيس جمهورية النمسا للسيدة غادة والي جولة تفقدية لقصر هوفبورج.



كانت غادة والي قد تسلمت مهام منصبها الدولي في مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحده في فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا، وعقدت "والى" فور وصولها إجتماعا مع العاملين، كما تفقدت مقر المنظمة فى فيينا.