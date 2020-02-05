أخبار مصر | برلماني: الفنادق والمطاعم العائمة مصدر أساسي لتلوث مياه النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الفنادق والمطاعم العائمة مصدر أساسي لتلوث مياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، نظرًا لأنها تُلقي الصرف الصحي في مياه النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان.

وأوضح متولي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، التي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تسبب في تلوث مياه الشرب.

وأوضح أن هذه مياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى إلى نفوق الأحياء المائية وإهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح من دول العالم.

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