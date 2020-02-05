أخبار مصر | "كلمات الإمام الأكبر".. الأكثر مبيعًا في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلمات الإمام الأكبر".. الأكثر مبيعًا في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، إقبالا كبيرًا من جانب رواد المعرض هذا العام.

وأوضح الدكتور نظير عياّد المشرف على الجناح، في بيان صحفي، أن إصدارات جناح الأزهر كانت مقصدا لكثير من الزوار؛ للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، والتي تباينت موضوعاتها ما بين مناقشة القضايا الفكرية والجدلية، ومابين تناول قضايا مجتمعية مهمة تخص فئات متنوعة من أفراد المجتمع.

وجذبت الأنشطة التي قدمها الجناح انتباه الكثيرين سواء ما تعلق منها بالندوات اليومية، أم الأنشطة الفنية والتعليمية، أم ورش عمل الأطفال وتعليم الرسم والخط العربي وغيره من الفنون المختلفة.

وجاء تواجد الأزهر بهذا الشكل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتحقيق التواصل الثقافي والفعّال مع مختلف فئات المجتمع ودعوته المستمرة لتوعية الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية في أي مكان يتواجدون فيه.

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وقال المشرف على الجناح، إن مشاركة الأزهر الشريف لهذا العام كانت مشاركة متميزة على مختلف مستويات الأنشطة التي شهدها الجناح داخل معرض الكتاب، فعلى مستوى الإصدارات العلمية فإنها شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور على اختلاف ثقافاته ومستوه التعليمي.

وتابع: كان للإصدارات الجديدة هذا العام الدور الأكبر في حرص رواد المعرض على اقتناء تلك إصدارات جناح الأزهر، حيث كان من أبرز تلك الإصدارات التي كانت من بين الكتب الأكثر مبيعًا: كتاب كلمات الإمام الأكبر، الأربعين في أصول الدين، وتأسيس التقديس، والكفاية في الهداية، مقومات الإسلام، ومداخل إلى العقيدة الإسلامية، وشبهات وردود حول الحضارة الإسلامية، والإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، من القصص الإسلامي، في مواجهة الفكر المنحرف والمتطرف، وتاريخ التشريع.

وأضاف عيّاد أن تنوع المحتوى النشاطي المقدم بجناح الأزهر انعكس على اختلاف نوعية رواده يوميًا، فقد كان للندوات التثقيفية حضورا متميزا نتيجة لاستضافة تلك الندوات لنخبة من العلماء والمفكرين سواء من داخل الأزهر أم من خارجه، كما أن موضوعات تلك الندوات كانت من الأهمية لاتصالها المباشر باهتمامات الجمهور وملامستها لواقع الناس حاليا، هذا بالإضافة إلى ورش العمل التي تم تنفيذها للأطفال، وعروض بانوراما الأزهر الشريف، والتي تحكي تاريخ الأزهر الشريف ودور علمائه الأجلاء في مجال الدعوة والتوعية، فضلًا عن مواقفهم الوطنية على مر العصور والأزمنة.

وأوضح الأمين العام أن ركن الفتوى بالجناح وهو أحد أهم الخدمات التي كان يقدمها الأزهر بمعرض الكتاب وشارك فيه أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة والفرعية من المفتين والمفتيات والفتوى الإلكترونية، قد شهد إقبالًا كبيرًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن.