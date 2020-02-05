شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن فتح باب تلقى التظلمات لامتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 19 فبراير الجاري.

ووجهت لجنة النظام والمراقبة إعلان لجميع الادارات التعليمية بالمحافظة باستقبال التظلمات، وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بالغردقة، عن طريق ولى أمر الطالب وتقديم صورة بطاقته.

يذكر أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر ٥٣%، ونتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين ١٠٠%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٦٧.٦%.