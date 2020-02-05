شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس جمهورية النمسا مع غادة والي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بقصر هوفبورج، والذى كان مقر الامبراطورة، حيث رحب بها بمناسبة بدء عملها في فيينا، معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولى الرفيع.

تناول اللقاء أوجه التعاون بين الحكومة النمساوية باعتبارها الدولة المستضيفة للمقر، وبين الأمم المتحدة، في الاحتفال بمرور ذكرى 65 عاما على انضمام النمسا للأمم المتحده و75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة.

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وتقدمت غادة والي بالشكر لرئيس النمسا على استضافه النمسا للمنظمة، مؤكدة أهمية الدبلوماسية متعدد الأطراف. كما أكد رئيس النمسا حرصه على رفع وعي المجتمع النمساوي بدور الأمم المتحده وخاصة الشباب. واتفقا على وضع خطه توعية وإعلام تتواكب مع الاحتفال الدولي بذكري 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة.

كما نظم رئيس النمسا لـ«والى» جولة تفقدية لقصر هوفبورج والذى كان مقر الامبراطورة.

وكانت غادة والي قد تسلمت مهام منصبها الدولي في مدينة فيينا كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الامم المتحده للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحده في فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا، وعقدت «والى» فور وصولها اجتماعا مع العاملين كما تفقدت مقر المنظمة في فيينا.