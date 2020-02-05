شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهدد «كورونا» الصادرات المصرية للصين؟.. رئيس «التصديري للحاصلات الزراعية» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن جهود المجلس نجحت في فتح العديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن «المنافسة كبيرة بين الدول خاصة دول منطقتنا»، مشيرا إلى أهمية وضع حلول عاجلة للمشاكل الناجمة عن تأثير انتشار فيروس كورونا في الصين على الصادرات الزراعية المصرية لدول جنوب شرق آسيا.

واضاف «الدمرداش»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن الصادرات الزراعية المصرية للصين سوف تتأثر بعد انتشار فيروس كورونا فيها، متوقعا أن تنخفض الصادرات المصرية بنسب تتراوح من 25% إلى 30%، في ظل الإجراءات الصعبة الحالية التي تتخذها الصين، موضحا أن «هناك حالة توقف شبه تام فيما يتعلق بمجال الصادرات الزراعية المصرية رغم الجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس التصديري وجمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية خلال السنوات الماضية لفتح الأسواق الصينية أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية».

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وأشار إلى أن صادرات مصر السنوية للصين تصل لنحو 120 ألف طن من مختلف المحاصيل والخضر والفاكهة، لافتا إلى أن «مصر تطمح للمزيد من الصادرات الزراعية إلى الصين قبل انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق الصينية».

على صعيد آخر، قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لمشاركة الشركات المصرية في أكبر معرض للخضر والفاكهة في العالم، والذى تنطلق فعالياته، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف «حسين»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الجناح يعكس مدى قوة قطاع الإنتاج والتصدير الزراعي المصري ضمن أكبر الدول المصدرة للخضر والفاكهة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه يشارك في المعرض ٧٩ شركة مصرية بمنتجاتها الزراعية المتنوعة، تحت إشراف وتنظيم هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية برعاية وزارتي التجارة والصناعة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت إلى أن هناك منافسة عالمية كبيرة في صادرات الخضر والفاكهة، مما يستلزم الحرص الدائم على الجودة والتنافسية في المنتجات، موضحا أن الجناح المصرى مقام على مساحة 1370 متر مربع على أحدث طراز، مضيفا أن المعرض تشارك فيه 135 دولة ويزوره نحو 78 ألف زائر يوميا.