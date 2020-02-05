شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الثالث.. تنفيذ 85 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال اليوم الثالث لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، بقرى بر بحرى بمركز ومدينة بلطيم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وقال «نور الدين» إنه تم تنفيذ ٨٥ قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة، بمساحة إجمالية ٢٤٧٦٤٠ م٢ بمساحة ١ فدان و٥ قيراط مع قطع ورفع المرافق كعدادات الكهرباء ومياه الشرب، خلال اليوم الثالث على التوالي بالموجة الـ ١٥ بقرى بر بحرى لمركز ومدينة بلطيم، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وهانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

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وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ ١٥ لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة. ووجه بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين على رأس الإزالات، مشدداً على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلاً: «لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب».

وتابع: «أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعياً طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء»، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ ١٥ وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشاد المحافظ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهاً رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ ١٥ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مقدماً خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والأجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.