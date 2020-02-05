شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 75 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية تنفيذا للموجة 15 بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم إزالة 75 حالة تعدٍ منهم 50 حالة على أملاك الري، و25 حالة على الأرض الزراعية بقرية الأخميين وعرب مهدي بأبوالغيط.

وأشار «الهجان» إلى التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التي مازالت في مهدها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالتبوير أو بالبناء ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهي ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة.

إزالة 75 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والري بالقناطرالخيرية

إزالة 75 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والري بالقناطرالخيرية

إزالة 75 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والري بالقناطرالخيرية

إزالة 75 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والري بالقناطرالخيرية