شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن: «مصر لا تنسى أبنائها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الأستاذة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استقبال الصيادين العائدين من اليمن، والذين تم احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الإقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين.

وعاد 32 صيادًا إلى أرض الوطن على متن طائرة خاصة، مساء الثلاثاء، وسط فرحة عارمة من الأهالي وهتافات «تحيا مصر».

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وأعربت «عوض»، خلال لقائها معهم بديوان عام المحافظة، خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الزينى عضو مجلس النواب، عن خالص سعادتها بعودة الصيادين إلى ذويهم، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده للإفراج عن أبناء الوطن وإنهاء أزمة احتجازهم في اليمن، مؤكدة أن مصر لا تنسى أبداً أبنائها في أي بقعة من بقاع العالم، والذى بدا مؤخراً في حرص الدولة على إجلاء رعاياها بدولة الصين بعد تفشى فيروس كورونا هناك حفاظاً على سلامتهم.

وقالت محافظ دمياط إن «ما حدث يعد ملحمة من العمل المشترك بين عدد من أجهزة الدولة المختلفة لتأمين وصول الصيادين إلى الأراضى المصرية»، حيث توجهت أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لجميع ممثلى تلك الأجهزة لما بذلوه من جهد لتأمين المصريين في الداخل والخارج.

وفي ختام اللقاء، أكدت أنه سيتم توفير وسائل إقامة للصيادين من أبناء محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ وتوفير وسائل انتقال لهم للوصول إلى بلادهم غداً.

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن

الصيادون العائدون من اليمن