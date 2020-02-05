اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن بعض المناطق، اليوم الأربعاء، لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة، ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم قطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصري ومتفرعاته – عزبة النخل الشرقية – الهايكستب)، اعتباراً من الساعة 9 صباح الأربعاء 5 فبراير، وحتى التاسعة مساء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.