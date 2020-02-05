ممرضة تطلب الخلع: "جوزي بيتفرج على أفلام إباحية وبيتحرش بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "عزة. م" 27 سنة، ممرضة بمستشفى خاص، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ تطلب فيها خلع زوجها "مؤمن. س"، 30 سنة، بعد زواج دام شهرين فقط، مبررة طلبها: "بيتفرج على أفلام إباحية وبيتحرش بيا".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2026 لسنة 2019: "تزوجت من "مؤمن" زواجًا تقليديًا بعدما أعجبت بشخصيته عقب تقدمه لخطبتي، وانتهى الأمر بانتقالنا لعش الزوجية معًا".

تضيف "عزة": انتقلت مع زوجي إلى شقتنا دون أن أعلم كل تصرفاته وعاداته التي رأيتها عقب الزواج، ولم أحبها على الإطلاق، بجانب كلماته غير اللائقة التي يرددها باستمرار والتي تعتبر تحرشا لفظيا بالنسبة لي".

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أكملت الزوجة: "انتظرت زوجي يُغير من تصريفاته وعاداته، لكن دون جدوى؛ الأمر الذي دفعني لمغادرة حجرة النوم والبقاء بعيدا عنه في غرفة أخرى، وخلال هذه الفترة لاحظت بعض التغيرات على زوجي، فكان يحاول الابتعاد عني، وعدم ترك هاتفه المحمول على الإطلاق".

أوضحت أنها "علمت أن زوجها يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفه الخاص، ولما واجهته أنكر ذلك، وقام بإهانتها وطردها من المنزل".

تختتم: بعد محاولات كثيرة للصلح انتهت جميعها بالفشل؛ طلبت منه الطلاق، لكنه رفض، وهددني بالزواج من أخرى، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.