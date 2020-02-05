أخبار مصر | الأزهر يشارك في الاحتفال بالذكرى الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يشارك في الاحتفال بالذكرى الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، في الاحتفالية التي أقيمت، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، برعاية مخلصة من سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وضم وفد الأزهر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز الأزهر لتعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رضا أمين وكيل كلية الإعلام، والسفير عبد الرحمن موسى، مسئول العلاقات الإفريقية بالأزهر الشريف.

واحتفلت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في فبراير من العام الماضي، وحضر الاحتفال صاحب السمو الشيخ، عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الاحتفال عدد من القادة الدينيين، ورموز الإعلام في العالم العربي، وعدد من الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصحاب المبادرات العالمية المؤثرة في خدمة الإنسانية، والطلاب من الجامعات والمدارس الإماراتية.