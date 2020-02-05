أخبار مصر | اليوم.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة كورونا واستعدادات الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة كورونا واستعدادات الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء؛ لاستعراض عدد من الملفات سواء على المستوي الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي

ويناقش المجلس جميع الأمور الخاصة بتشديد الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة بعد نقل المصريين فى مدينة وهان الصينية على نفقة الحكومة.

وتعرض وزيرة الصحة جميع الإجراءات بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية فى مناطق الحجر الصحى فىً جميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية.

ويناقش المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق ببدء التيرم الثانى، وتقرير وزارات المجموعة الاقتصادية حول الأداء الاقتصادى خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتم توقيع 3 بروتوكولات مهمة.