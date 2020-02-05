أخبار مصر | صحف اليوم تبرز توجيهات السيسي وتصنيف الجيش المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف اليوم تبرز توجيهات السيسي وتصنيف الجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من المواضيع المهمة، على رأسها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، وعددا من موضوعات وأخبار الشأن المحلى.

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث كل جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بما فيها تشديد الرقابة وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية بما يضمن ضبط الأداء والتيسير على المواطنين مع التركيز فى هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية وضمن رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية وسبل معالجة التحديات القائمة فى هذا الصدد، كما شهد الاجتماع استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وأحكام الرقابة على المخابز وتفادى أى مشكلات حالية من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه، في اجتماع آخر مع الدكتور مصطفى مدبولى والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدني، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجى من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وحوكمة الإجراءات وترشيد الإنفاق كنهج إدارى ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة حيث أوضح وزير الطيران المدني أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية حيث عرض فى هذا الإطار جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة خاصة من خلال الارتقاء بالبنية المعلوماتية بها وكذا تطوير العنصر البشرى وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

وتحت عنوان "جلوبال فير بور: الجيش المصرى التاسع عالميا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجيش المصرى حقق مركزًا متقدمًا فى تصنيف موقع "جلويال فاير باور" العسكري لأقوى جيوش العالم.

وأضافت الصحيفة أن موقع "روسيا اليوم" الإخباري نشر التصنيف الذى وضعه جلوبال فاير باور والذى أكد أن الجيش المصرى يحتل المركز التاسع بين 138 دولة متفوقًا بذلك على إسرائيل وتركيا وإيران فى منطقة الشرق الأوسط حيث تقدم من المركز الـ 11 إلى المركز التاسع.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش المصري جاء فى المرتبة التاسعة فى تصنيف عام 2020 حيث حل بعد بريطانيا وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الـ13 بعدما كان فى المركز التاسع يليه الجيش الإيرانى وجاء الجيش الإسرائيلي فى المركز الثامن عشر ورجح الموقع أن يرتفع تصنيف الجيش المصري العام المقبل إذا استمر فى تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

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وذكرت صحيفة "الأهرام" أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ51، اختتمت أمس، حيث عقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مؤتمرا صحفيا بقاعة ضيف الشرف بالمعرض بمناسبة اليوم الختامى.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن عدد زوار المعرض تجاوز 3 ملايين زائر، موضحة أن الدورة الحالية شهدت تطورات لافتة وفعاليات مختلفة، كما أعلنت الوزيرة اختيار اليونان ضيف الشرف للدورة المقبلة وفى تقليد جديد لإدارة المعرض هذا العام سلم سفير السنغال بالقاهرة علم ضيف الشرف إلى سفير اليونان بالقاهرة.

وتحت عنوان "المالية: مصر الأولى بين الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى قال إن الحكومة المصرية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى لقاء كجوك بوفد من بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة فلافيا بلانزا مدير عمليات التمويل لدى دول الجوار الأوروبي، ونفلت عن كجوك قوله إن مصر جاءت فى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر "الميزان الأولى" بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90% ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% فى يونيو 2020.

وفى تصريح خاص لصحيفة "الجمهورية"، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل، سوف تتم بنفس النظام الإلكترونى الذى أدى به طلاب الصف الثانى امتحاناتهم هذا العام ومن قبله فى الصف الأول الثانوى، وقال إنه لن يؤخذ بنظام الدرجات التراكمى العام المقبل ..مشيرا إلى أن المجموع الكلى للثانوية العامة سيكون من 410 درجات والحد الأدنى للنجاح 205 درجات.

وفى تناولها للشان المحلى أيضا، أبرزت صحيفة "الأخبار" خبر وفاة الفنانة نادية لطفى، حيث ذكرت أن الموت غيب شقراء السينما المصرية التى عاشت رحلتها بين جدران الفن لتبدع فى تكوين مكتبة من أشهر الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها خاضت عقودا من الزمن على الشاشة لتقدم كل الأدوار فهى الصعيدية والأوروبية والحلوة التى غنى لها عبدالحليم.

وأضافت الصحيفة أن لطفى رحلت عن عمر ناهز 83 عاما بعد رحلة عطاء فنى حصدت من خلالها نجومية وضعتها على قمة المجد، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواه الأخير ظهر اليوم من مسجد المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى على أن يقام العزاء غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وعن فيروس كورونا الجديد، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن فيروس كورونا المستجد الذى انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل حالة وباء عالمى، وذلك بعد أن أعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولى فى يناير الماضى.

وأضافت الصحيفة أن "مصر للطيران" أعلنت أن آخر رحلاتها إلى الصين، قبل توقف الحركة إليها، أقلعت من مطار القاهرة وعلى متنها 302 راكب معظمهم أفواج سياحية كانت تقضى أجازاتها فى مصر .